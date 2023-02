Impugnati i 113 licenziamenti della Baritech. La vertenza in corso, i sindacati: "Dare aree inutilizzate ad altre aziende"

I 113 licenziamenti avviati dalla Baritech sono stati impugnati dai sindacati ed è stato costituito un collegio legale con alcuni avvocati delle organizzazioni sindacali per portare avanti la vertenza: è uno degli ultimi sviluppi del caso riguardante lo stabilimento della zona industriale di Bari il cui futuro è tutto da scrivere dopo le procedure avviate dall'impresa che hanno provocato la protesta dei lavoratori e dei sindacati, causando preoccupazione a livello istituzionale. Nei giorni scorsi vi era stato un incontro del tavolo di crisi in Prefettura (distinto da quello della task force della Regione Puglia) e sono stati avviati anche due picchetti dei lavoratori dinanzi allo stabilimento e in piazza Libertà a Bari.

"Oltre all'impugnativa - spiega Filippo Lupelli, segretario regionale UIltec Uil - dovrebbe partire anche un'altra lettera, frutto dell'incontro in Prefettura. In sostanza riteniamo che lo stabilimento possa essere venduto solamente per implementare un'altra attività, come prevederebbe una clausola dell'Asi. In questa maniera intendiamo bloccare ogni tentativo di speculazione".

I sindacati annunciano anche ulteriori 'fronti' di battaglia e ritengono di avere altre carte da giocare: "Abbiamo diffidato l'azienda affinchè paghi al più presto il tfr e altre spettanze per i lavoratori. In caso contrario partiranno ulteriori decreti ingiuntivi". C'è poi la questione dei terreni non utilizzati dell'area Baritech, pari a circa 10 ettari: "Noi pensiamo che l'Asi - aggiunge Lupelli - possa riappropriarsene in base ad alcune clausole, proprio per il mancato utilizzo a fini produttivi. In questo caso potrebbe essere riassegnato ad altri investitori. Così potremmo quantomeno ricollocare una parte dei lavoratori anche perchè in quello spazio ci andrebbero almeno un paio di aziende". L'ipotesi potrebbe allettare, infatti, diverse imprese proprio per la mancanza di terreni al momento disponibili: "La Regione - rimarca Lupelli - dovrebbe agevolare la formazione dei lavoratori. In più non si può neppure escludere di ridisegnare il perimetro della Zes (Zona Economica Speciale) per far rientrare la stessa area nelle agevolazioni economiche previste, qualora vi fossero anche investitori importanti. I tempi, in ogni caso, per questi sviluppi - conclude Lupelli - , non potranno essere brevi. Stiamo cercando, però, di poter aiutare il numero maggiore possibile di lavoratori attraverso questa battaglia".