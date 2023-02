Vertenza Baritech, il presidio dei lavoratori va avanti. In Prefettura tavolo con sindacati e istituzioni

"I presidi dei lavoratori vanno avanti, sia quello davanti ai cancelli dell'azienda che quello nei pressi della Prefettura. Non ci fermeremo, perché questi lavoratori non possono essere abbandonati a sé stessi". Saverio Fraccalvieri, segretario Filctem Cgil Bari, è netto. La mobilitazione degli ex dipendenti Baritech non si ferma. Con la scadenza della cassa integrazione, lo scorso 31 gennaio, per gli operai sono scattati i licenziamenti, e al momento sul loro futuro regna l'incertezza assoluta. "Da parte dell'azienda c'è stata chiusura totale, hanno rifiutato di rinnovare la cassa integrazione per un altro mese, come chiedevamo noi sindacati e la stessa Regione, per vagliare un'altra proposta arrivata proprio l'ultimo giorno, il 31 gennaio", ricorda Fraccalvieri.

Questa mattina, in Prefettura, si è svolto un tavolo istituzionale che ha visto la partecipazione dei sindacati, di alcuni dei sindaci dei Comuni più strettamente interessati dalla vertenza (tra cui il sindaco di Bari, Antonio Decaro), e della task regionale per l'occupazione. "Avevamo chiesto noi stessi una convocazione - spiega Fraccalvieri, presente per la Cgil Bari insieme a Paolo Villasmunta - L'incontro è stato allargato anche a rappresentanti dell'Asi e della Zes, e la stessa azienda, presente in videoconferenza". Il tavolo istituzionale, comunque distinto dal tavolo Sepac (Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi) che ha competenza esclusiva sulla valutazione di eventuali manifestazioni di interesse per la reindustrializzazione del sito Baritech, ha rappresentato l'occasione per fare un punto della situazione e cercare di individuare sinergie e soluzioni che possano offrire un'alternativa agli operai rimasti senza lavoro. Secondo quanto emerso, anche attraverso l'intervento del sindaco Decaro, alcuni spiragli potrebbero venire da una cordata di aziende locali che la Regione potrebbe convocare per sondare disponibilità.

"La partecipazione è stata allargata ad Asi e Zes anche per capire se sia possibile intercettare nuove manifestazioni di interesse - prosegue Fraccalvieri - Tra le diverse ipotesi emerse, è stata avanzata anche quella di trovare un gruppo di imprese che possano mettersi in consorzio e operare in quella realtà per assorbire i lavoratori. La Regione Puglia ha anche ribadito l'impegno, qualora dovessero esserci imprenditori interessati alla reindustrializzazione del sito, ad attivare processi di formazione. Consorzio Asi e Zes faranno rete con la task force regionale, questo è stato solo un primo incontro. La priorità è dare occupazione a questi lavoratori: molti di loro hanno 53, 54 anni, e non è accettabile che si ritrovino con una lettera di licenziamento e la Naspi. Non chiedono sussidi, ma di poter continuare a lavorare e arrivare alla pensione".