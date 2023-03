Vertenza Baritech, un mese fa i licenziamenti: lavoratori senza risposte, sindacati in attesa dell'incontro all'Asi

Dai licenziamenti è passato un mese, e gli ex operai della Baritech restano in attesa di risposte. Che, per il momento, sembrano ancora molto lontane. Nelle scorse settimane, i licenziamenti sono stati impugnati dai sindacati, mentre l'azienda avrebbe fatto sapere di essere intenzionata a corrispondere il Tfr in maniera rateizzata. "Una rateizzazione che però di cui però non si conosce la durata, né le modalità - dice Filippo Lupelli, segretario regionale Uiltec Uil - per questo con i nostri avvocati stiamo incalzando e siamo pronti eventualmente a procedere con un decreto ingiuntivo".

Intanto, dopo l'incontro avvenuto in Prefettura a inizio febbraio, i sindacati restano in attesa di una convocazione dall'Asi, che "potrebbe arrivare nei prossimi giorni - dice Lupelli - ma non al momento non ci sono date". Perché l'unico possibile spiraglio, al momento, potrebbe arrivare da lì. Se già nel corso del vertice in Prefettura era emersa l'esistenza, nel regolamento Asi, di un vincolo che impedirebbe la vendita del capannone "per fini speculativi, ma solo produttivi", il nuovo incontro con i rappresentanti dell'Area di Sviluppo Industriale di Bari dovrebbe servire a far chiarezza su un altro punto. "Nel sito di Baritech - spiega Lupelli - ci sarebbe un'area di circa 10 ettari per attività industriali inutilizzata. Era stata ceduta all'ex Osram che avrebbe dovuto realizzare uno stabilimento, ma non è mai stata usata. Quello che vogliamo verificare con Asi, è se effettivamente ci sia la possibilità di riprendere quel suolo per poterlo dare ad aziende che stanno orbitando sulla zona industriale di Bari alla ricerca di terreni dove poter produrre, e di cui al momento non c'è disponibilità. Se così fosse, si potrebbe pensare di cedere quei terreni a due o tre nuovi investitori, legando l'operazione alla ricollocazione, anche a piccole tranche, dei lavoratori".

Intanto, i sit-in dei lavoratori, affinché l'attenzione pubblica sulla vertenza non venga meno, continuano. Da questa mattina, per qualche ora al giorno, gli ex operai sono in presidio anche davanti alla sede della Regione, sul lungomare, oltre che nei pressi della Prefettura e davanti allo stabilimento ormai chiuso.