Bari Poggiofranco, nuovo sit-in di protesta dei lavoratori del servizio di pulizia dell'hotel Nicolaus

Un nuovo sit-in di protesta dei lavoratori del servizio di pulizia degli hotel Nicolaus e Hl di Bari si è svolto, questa mattina, nel quartiere Poggiofranco, a distanza di pochi giorni dal precedente. La manifestazione, promossa dai sindacati Filcams Cgil Bari, Fisascato Cisl Bari e UIltucs Bari, per protestare "contro la decisione dell'azienda Le Soluzioni s.c.a.r.l. (azienda subentrante affidataria del servizio) che non" avrebbe "assunto la quasi totalità dei lavoratori dell’appalto e che nell’incontro per il cambio di gestione", spiegano i sindacati, non avrebbe "voluto riconoscere le condizioni economiche e contrattuali in essere con le precedenti aziende ai lavoratori aventi diritto al cambio di appalto, così come previsto dal Ccnl Turismo Confcommercio – Federalberghi applicato da tutte le aziende precedenti"

Il Segretario della Filcams Cgil di Bari Antonio Ventrelli, evidenzia chea mobilitazione ha prodotto già un primo risultato in quanto la Committenza (Hotel Nicolaus e Hotel Hl) "ha comunicato la disponibilità ad incontrare le organizzazioni sindacali" nella giornata di oggi ma, se dall’incontro non emergerà la volontà di risolvere con immediatezza le gravi problematiche denunciate sarà proclamata la mobilitazione permanente fino a quando non saranno garantiti i livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori del servizio e fino a quando non gli saranno pagate le competenze spettanti (retribuzione del mese di Maggio, Tfr e competenze di fine rapporto)".