La vertenza Palace sul tavolo della task force regionale, Decaro: "La proprietà dica con chiarezza quale sarà futuro della struttura"

"Il nostro primo interesse è il futuro dei dipendenti, la certezza del posto di lavoro e la necessità di accompagnarli in questa fase di transizione. Per questo abbiamo chiesto alla società di gestione la massima disponibilità ad accompagnare i lavoratori in questo momento di crisi aziendale con tutti gli strumenti di protezione sociale possibili. Anche la società proprietaria dell'immobile deve però dire alla città parole chiare sul futuro della struttura. Su questi due punti non ci possono essere ulteriori ambiguità".

Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, è intervenuto a margine della task force regionale sull'occupazione, che ha affrontato oggi la vicenda relativa al destino occupazionale di 88 lavoratori (tra dipendenti e indotto) dell'hotel Palace. La società Palace Eventi srl, che gestisce l'hotel barese - lo ricordiamo - il 17 gennaio dovrà lasciare l'immobile, come stabilito dal tribunale a seguito di un contenzioso insorto nei mesi scorsi con la proprietà.

"Non posso non esprimere il mio personale rammarico per la situazione attuale - ha commentato ancora Decaro - In una Bari che in questi anni ha fatto enormi sacrifici per ottenere i risultati raggiunti sul fronte dell’attrattività turistica, nonostante le enormi difficoltà delle ultime stagioni colpite dalla pandemia, sarebbe un brutto segnale se una delle strutture alberghiere con maggiore storia e più riconosciuta in Italia ed all’estero del territorio dovesse venir meno".