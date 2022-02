Vertenza Palace, ok alla cassa integrazione anche per i 23 lavoratori dell'indotto

Firmato l'accordo per gli ammortizzatori sociali per 13 settimane: a darne notizia la Fisascat Cisl Bari. Il segretario Michelangelo Ferrigni: "Scongiurati per ora trasferimenti, ma bisognerà trovare soluzioni alternative"