Vertenza Palace, Cisl: "Lavoratori pronti a lasciare l'immobile se si riattiva tavolo di concertazione"

"I lavoratori hanno espresso forte interesse e volontà a collaborare per agevolare le procedure di rilascio dell’immobile, convenendo per una contestuale operazione di riattivazione del tavolo di concertazione tra le parti per la sottoscrizione accordo delle politiche attive del lavoro e dell’accordo applicazione ammortizzatori sociali e rilascio immobile stesso definendone le modalità". E' questa la posizione espressa dalla Fisascat Cisl di Bari, dopo l'assemblea con i lavoratori sulla vertenza Palace.

Il nodo affrontato riguarda in particolare il mancato accordo sulla cassa integrazione dopo che la società Palace eventi ha posto come pregiudiziale per la firma dell'intesa lo sgombero dell'immobile, oggi occupato dai lavoratori in assemblea permanente.

"Con il senso profondo di responsabilità che ha da sempre contraddistinto queste parti - spiega Michelangelo Ferrigni, segretario della Fisascat - invitiamo il presidente del comitato Sepac Leo Caroli e la società Palace eventi, a riattivare con urgenza il tavolo di concertazione per le definizioni degli accordi sindacali programmati, mettendo da subito a disposizione il contributo necessario al rilascio dell’immobile convenendone entro la data del 9 febbraio 2022 termine ultimo che vede alla portata di tutti noi una opportunità per la salvaguardia occupazionale non più rinviabile e irrinunciabile".