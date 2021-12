Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil: Palace Hotel Bari, preoccupazione per il futuro occupazionale di circa 88 dipendenti tra diretti e indotto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La società Palace Eventi srl gestore dello storico hotel di proprietà della famiglia Di Cagno Abbrescia per il tramite della società SAIGA SRL a seguito di un contenzioso insorto nei mesi scorsi con la stessa proprietà, causato gli insoluti canoni di locazione dettati dalla pandemia Covid19 hanno 2020, ha ricevuto un’ordinanza dal tribunale di Bari per il rilascio degli immobili entro e non oltre il 17 gennaio 2022. Nelle settimane immediatamente successive Palace Eventi srl ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, ai sensi della l223/91 al fine di risolvere tutti rapporti di lavoro contestualmente al rilascio dell'immobile. Le organizzazioni sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL di Bari hanno da subito manifestato contrarietà alla procedura di licenziamento collettivo, sollecitando Palace Eventi srl alla revoca e contestualmente all'avvio di una procedura di retrocessione del ramo di azienda nei confronti della proprietà con il trasferimento in capo a quest'ultima della licenza e dei rapporti di lavoro. Le organizzazioni sindacali inoltre, ritenendo che la proprietà debba necessariamente chiarire quali sono gli scenari di continuità dell'attività, successivamente al 17 gennaio 2022, hanno convocato per la data odierna un incontro congiunto con Palace Eventi srl e SAIGA srl al quale quest'ultima ha deciso di non presenziare. Di conseguenza, le organizzazioni sindacali, ribadendo la necessità di un confronto con la proprietà dell’hotel, hanno programmato lo stato di agitazione, richiedendo al Sindaco di Bari la convocazione di un incontro con tutte le parti, con l'obiettivo di avviare un percorso che salvaguardi l'occupazione. Nella vertenza che coinvolge un luogo simbolo per la storia e la tradizione cittadina, è in gioco il destino lavorativo di circa 88 famiglie, un dazio pesantissimo che il territorio non può permettersi. Le segreterie unitarie di FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL programmano quindi lo stato di agitazione del personale occupato all'Hotel Palace di Bari a seguito della comunicazione della direzione aziendale Palace Eventi di voler procedere dell'anno prossimo venturo, a far data dal 17 gennaio 2022 al licenziamento di tutte le unità lavorative 43 dipendenti a tempo indeterminato a seguito di una attivata procedura di licenziamenti collettivi. All'origine di tale procedura di licenziamento l'ordinanza di rilascio del immobili entro il 17 gennaio adottata dal tribunale di Bari nei confronti di Palace Eventi.