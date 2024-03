Vertenza Sanitaservice Bari, accordo fra sindacati e Regione: "Contratti full time per 350 lavoratori"

"I vertici della Sanità Pugliese si sono resi disponibili a soddisfare le richieste dei lavoratori della Sanitaservice in merito ad un aumento delle ore fino ad arrivare al full time". Sono queste le parole con cui il segretario generale Usppi, Nicola Brescia, commenta l'esito dell'incontro, svoltosi oggi in Regione, con l’assessore Rocco Palese, con il direttore del Dipartimento Promozione Salute, Vito Montanaro, e il Direttore Amministrativo della Asl Bari, Luigi Fruscio, in merito alla vertenza degli oltre 350 lavoratori della Sanitaservice impiegati presso la azienda sanitaria del capoluogo pugliese.

"L’impegno dell’Usppi/Puglia a tutela dei lavoratori della Sanitaservice operanti nella Asl di Bari non è si è limitata solo all’aumento delle ore contrattuali - ha dichiarato Brescia in una nota - ma è continuato per estendere l’indennità Covid anche agli operatori della Sanitaservice, alla stregua degli operatori sanitari della Asl di Bari. In merito, i Vertici della Regione hanno dichiarato di aver versato nelle casse della Asl le somme destinate alla Sanitaservice. Sul tema il Direttore Amministrativo della Sanitaservice si è impegnato a verificare la compatibilità delle risorse economiche al fine della erogazione della indennità agli operatori che si sono impegnati nel periodo della pandemia".

Nell'incontro odierno sono stati toccati anche i temi relativi le vertenze degli operatori dell Sanitaservice del Policlinco di Bari che, da anni, attenderebbero il passaggio dalla posizione lavorativa A1 alle A2. "Sia L’assessore Rocco Palese sia il dottor Vito Montanaro - ha evidenziato il sindacalista - si sono impegnati ad emettere una direttiva nei confronti dell’Amministratore Unico della Sanitaservice del Policlinico di Bari per predisporre le procedure per il passaggio nella posizione A2 degli aventi diritto. Inoltre, nell’incontro si è discusso di dare corso alla graduatoria del recente concorso indetto dalla Sanitaservice del Policlinico poiché servono alle varie unità operative circa 160/180 operatori. Anche su tale argomento i Vertici della Regione hanno assicurato un impegno fattivo".

L’assessore Palese e il direttore Montanaro hanno stabilito che entro il 9 aprile vi sarà una ulteriore convocazione delle parti sociali per comunicare l’esito delle vertenze in atto.