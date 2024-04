Avviati licenziamenti per 12 lavoratori Soa, la Filcams Cgil Bari: "Triste epilogo"

La Filcams Cgil Bari comunica che "in questi giorni è stata inoltrata ai sindacati da parte dell’azienda Soa società consortile a.r.l. una comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della Legge n. 223/1991 che interessa dodici lavoratori degli Uffici amministrativi, del centralino, degli uffici commerciali e tecnici" con il "ccnl del Commercio a causa della situazione di crisi che continua ad attanagliare l'Azienda per il crescente minor fatturato ed i ridotti volumi di attività".

Il segretario generale della Filcams Cgil di Bari, Antonio Ventrelli, sottolinea che "questo rappresenta purtroppo un triste epilogo annunciato che è solo agli inizi, considerata la nota situazione di crisi dell’azienda". La Filcams Cgil di Bari ha immediatamente richiesto un incontro per espletare l’esame congiunto sulla procedura al fine di analizzare le cause degli esuberi e trovare le possibili soluzioni. Dal sindacato arriva un invito all'azienda "ad una maggiore responsabilità sociale nei confronti dei lavoratori fornendo agli stessi la possibilità di reimpiego ed eventuali misure di riqualificazione e riconversione".

"In caso di chiusura da parte dell’azienda - aggiunge Ventrelli - nel corso delle prossime procedure di esame congiunto ci vedremo costretti ad avviare la mobilitazione e ad interessare le istituzioni per individuare le possibili soluzioni per la salvaguardia dei livelli occupazionali".