Venti tavoli di crisi aziendale tra Bari e provincia con "diecimila lavoratori coinvolti", la protesta della Uil sul lungomare

Decine di lavoratori hanno preso parte, questa mattina, alla mobilitazione indetta da Uil Puglia e da varie sigle di categoria sulla questione delle vertenze occupazionali nel territorio dell'area metropolitana di Bari.

I manifestanti si sono recati sul lungomare barese dinanzi alla sede della Presidenza della Giunta regionale della Puglia con alcuni rappresentanti Uil che hanno poi avuto un colloquio con il capo della Task Force occupazionale della Regione, Leo Caroli.

In una nota unitaria delle segreterie pugliesi di Uilm, Uiltech, Uiltrasporti, Uiltucs e Feneal Uil, si specifica che "i numeri relativi alle vertenze nell’area metropolitana di Bari preoccupano fortemente la Uil e sono esponenziali gli accordi di cassa integrazione di natura non più straordinaria ma per cessazione di attività. Su 49 vertenze a livello regionale, insistono 20 tavoli di crisi solo nell’area di Bari/Bari-Bat, questo dato delinea una condizione di fortissimo impatto sociale che potrebbe generare 5.000 inoccupati nel prossimo semestre. La Città Metropolitana di Bari fa registrare il secondo valore più elevato per numero di lavoratori coinvolti nelle crisi industriali. Se si aggiungono le azienda con contratti di solidarietà e di contenimento e riduzione orario di lavoro, il numero dei lavoratori annoverati nelle vertenze di è di 8.200 unità lavorative che arrivano a 10mila se si considera l’indotto".

Per il sindacato la fragilità dell'area industriale di Bari può essere superata attraverso la "definizione di aree Zes in aree industriali ove ricadono le vertenze per stimolare la riprogrammazione delle imprese con misure di investimento pertinenti" nonché mettendo in campo "azioni di rilancio in termini di politiche attive del lavoro (non sono sufficienti 150 milioni di euro previste dal bilancio regionale)".

Sul tavolo anche la richiesta di politiche attive rivolte a "lavoratori sospesi in Cigs e Cig in deroga a zero ore di imprese aventi unità produttive ubicate in Puglia", ai "lavoratori, iscritti alle liste di mobilità (ex lege n. 223/1991 e n. 236/1993) e mobilità in deroga" nonchè ai lavoratori fragili e ai "disoccupati di lunga durata, che dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani, beneficiari o meno di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo, ad esempio, indennità di disoccupazione".

"Chiediamo inoltre - prosegue la nota - la ridefinizione dei volumi economici di cassa integrazione e integrazione alla stessa attingendo anche a misure economiche di carattere regionale. Stride il rifinanziamento di soli 50 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali in regime di cessazione di attività".

Infine, la richiesta "di definire l’area industriale di Bari come area di crisi industriale complessa destinando misure economiche speciali viste le intere crisi di settore e il numero importante di lavoratori coinvolti".