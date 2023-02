Da strada dello shopping a regno della ristorazione barese: la 'svolta food' di via Argiro

Via Argiro in piena metamorfosi commerciale. Cambia attitudine la strada che per decenni è stata (e lo è ancora) sede di importanti studi professionali, oltre che di negozi di alta moda. Negli ultimi mesi, complice anche il processo di pedonalizzazione che ha 'liberato' la strada dal transito dei veicoli, l'area sta conoscendo una nuova vita che ha per fulcro commerciale il 'drink and food' in salsa barese.

Al termine del 2022 hanno aperto i battenti un elegante store del noto marchio di liquori 'Amaro Lucano' e la nuova gelateria artigianale 'Se ti va'. Negli ultimi 10 giorni, infine, ha alzato la saracinesca anche la nuova pizzeria 'Biga e Fila' che promette prodotti ad alta digeribilità e conta sull'abilità di chef 'Picchio' Galliani, mago della pasta all'assassina. L'arte culinaria di Galliani, la scorsa estate è stata saggiata anche dalla duchessa di York, Sarah Ferguson, che pare sia rimasta estasiata dalla cucina barese.

I nuovi locali si aggiungono ai numerosi dedicati alla ristorazione, già presenti in via Argiro. "Noi abbiamo puntato su questa strada, abbiamo scommesso in particolare su questo primo isolato perché c'è un progetto di rifacimento di Piazza Umberto che dovrebbe essere riqualificata e rimodellata - sottolinea uno dei soci della pizzeria 'Biga e Fila', Francesco Berardi - In questa strada si sta affermando la cucina barese tradizionale, semplice e genuina. Via Argiro non è una zona da fast food, badiamo tutti alla qualità".