Un 'viaggio' in 13 tappe per diffondere la cultura finanziaria fra i cittadini: parte da Bari l'iniziativa di Bankitalia

Un 'tour' in tredici tappe attraverso l'Italia, per diffondere la cultyra finanziaria fra i cittadini e far conoscere loro il lavoro quotidiano e i servizi di Bankitalia. Partirà proprio da Bari, il 27 e 28 aprile prossimi, il progetto 'In viaggio con la Banca d'Italia'. Il 28 aprile è prevista la presenza anche del governatore, Ignazio Visco.

L'iniziativa, come riporta l'Ansa, è stata presentata questa mattina. "Iniziamo un viaggio che attraverserà il Paese usando la conoscenza come carburante", ha detto, come riporta l'agenzia, il direttore della sede barese di Bankitalia, Sergio Magarelli. Il progetto trae origine dal Piano strategico 2023-2025 di Bankitalia, che ha inserito fra cinque priorità la "tutela dei clienti dei servizi bancari e finanziari e il dialogo con l'esterno". Di qui l'idea di questa iniziativa, che si concluderà a fine anno a Roma, che permetta di diffondere la cultura finanziaria anche fra le fasce più deboli della popolazione, "in modo che tutti possano fare scelte consapevoli sulla gestione del proprio denaro", ha sottolineato il vicedirettore Filiberto Morelli.