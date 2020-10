"Premio Erboristeria dell'anno 2020": riconoscimento per un'attività di Gioia del Colle

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Domenica 11 ottobre si è conclusa la III edizione "Premio Erboristeria dell'anno 2020" con una vivace premiazione in modalità web. Il concorso culturale rivolto ai titolari di erboristerie, organizzato dalla rivista "L'Erborista", ha decretato, attraverso una giuria di esperti, l'ERBORISTA DELL'ANNO. Accanto a questo premio, la giuria ha contemplato altre cinque categorie tra cui quella denominata "Competenze Professionali acquisite". Ad aggiudicarsi il premio è stata la dott.ssa Antonella Ferrulli con la sua strepitosa erboristeria "Naturandia", sita a Gioia del Colle. Curriculum d'eccezione, la dottoressa vanta una lunga carriera come professionista del settore. Amante della natura e di tutto ciò che essa offre, si è laureata in biologia e ha conseguito una specializzazione in tecniche erboristiche senza mai smettere di promuovere una medicina integrata collaborando con medici e nutrizionisti. Docente presso diverse scuole di naturopatia presenti in Puglia, nel 2008 ha aperto la sua erboristeria continuando i suoi percorsi di studio convinta più che mai di quanto la conoscenza sia un processo obbligatorio e mai concluso per la crescita di una professionalità e per poter garantire un servizio impeccabile che non perda mai di vista l'uomo inteso come unione di anima e corpo. Il suo intento è quello di portare la professione dell'erborista ad un livello molto alto in modo che essa possa ottenere una volta per tutte pari dignità rispetto alle altre professioni. Questo significherebbe portare all'attenzione di tutti una visione della natura intesa come patrimonio appartenente a tutti, un patrimonio ricco di risorse che dobbiamo imparare a conoscere e tutelare perché presente nella nostra tradizione culturale dai tempi dei tempi. La dottoressa Antonella Ferrulli sempre pronta ad accogliervi con i suoi consigli e le sue competenze, vi aspetta a Naturandia, sita in Gioia del colle via Orsini 66, un posto magico dove potrete farvi avvolgere dalla bellezza del luogo e dalla grande disponibilità della padrona di casa . ANNA MAGISTA'