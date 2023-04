Vini pugliesi sempre più in crescita: l'export aumenta del 10% e vola oltre quota 200 milioni di euro

E' cresciuto del +10,4%, con un complessivo di 210 milioni di valore, l'export dei vini pugliesi e la Puglia si conferma la seconda regione d'Italia nella produzione di vino con quasi 9 milioni di ettolitri. E' quanto afferma Coldiretti Puglia, in occasione del Vinitaly. Lo riporta l'Ansa.

La Puglia, con un totale di 38 vini Dop e Igp, si posiziona al quinto posto della classifica nazionale dei prodotti certificati, aggiunge Coldiretti Puglia su Dati Ismea,Qualivita, con il comparto dei prodotti agroalimentari che pesa per il 7,3% e quello vitivinicolo per il 92,7% con un valore di 407 milioni di euro. Dal 'Vigneto Italia', inoltre, nascono anche opportunità di lavoro per 1,3 milioni di persone impegnate direttamente in campi, cantine e nella distribuzione commerciale, ma anche in attività connesse e di servizio.