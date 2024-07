Dibattito sul 'made in Italy' nel Petruzzelli, il sindaco Leccese: "Bari è ripartita con investimenti e turismo"

Il neo sindaco di Bari, Vito Leccese, è stato ospite della settima edizione di 'La Ripartenza, liberi di pensare', evento in svolgimento nel Teatro Petruzzelli. Il primo cittadino ha partecipato alla prima giornata della manifestazione, ideata e organizzata dal giornalista Nicola Porro, che affronta i temi dell’economia, della cultura e della politica, coinvolgendo grandi players italiani. Focus di questa edizione l’importanza del 'Made in Italy'.

"Nel 2021 Nicola Porro ci ha proposto di essere ospitato qui al Teatro Petruzzelli con ‘La Ripartenza’, ci sembrava una sfida impossibile da vincere - ha dichiarato Leccese - E invece da allora siamo ancora in questo meraviglioso teatro e insieme siamo ripartiti, anche dopo gli anni difficili del Covid. Bari dopo quel periodo ha avuto un’esplosione sul piano degli investimenti e del turismo, registrando una crescita significativa per il Sud e con un impatto positivo sotto il profilo economico e sociale per il benessere dei cittadini".