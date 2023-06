Dieci rotte e 165mila posti in vendita sui voli: cresce la presenza di Volotea nell'aeroporto di Bari

Un'offerta ricca e articolata che nel 2023 conta 165 mila posti in vendita per i voli partenti dall'aeroporto di Bari. La compagnia Volotea consolida la sua presenza nello scalo del capoluogo pugliese con una crescita dei posti aerei in vendita del 36% rispetto allo scorso anno. La collaborazione tra Volotea e gli Aeroporti di Puglia conta 12 rotte. Le tratte Volotea da e per Bari, sono dieci: 7 collegano il capoluogo pugliese alle città elleniche di Atene, Corfù, Heraklion/Creta, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante, 2 portano alle italiane Olbia e Firenze (nuova rotta 2023), e una rotta collega la città con Lione, in Francia. Da Brindisi, invece, con Volotea è possibile raggiungere Cagliari (nuova rotta 2023) e Nantes.

Dal 2012, anno dell’inizio dell’attività in Puglia, Volotea ha operato oltre 21.500 voli, trasportando più di 2,2 milioni di passeggeri. Numeri considerevoli, ottenuti con diverse operazioni strategiche messe a punto negli ultimi mesi, come la riattivazione delle rotte rimaste scoperte ad inizio anno da Bari alla volta di Olbia e Corfù, e l’inaugurazione dei collegamenti con Firenze e Cagliari, raggiungibili rispettivamente da Bari e Brindisi.

I passeggeri che scelgono Volotea per i loro spostamenti da e per Bari, e Brindisi, possono quindi contare su una gamma di rotte ancora più ricca. Un’offerta di qualità che recentemente è valsa al vettore il prestigioso Skytrax World Airline Award come 'Miglior Compagnia Aerea Low-Cost in Europa', un premio universalmente noto nel settore dell’aeronautica, che rappresenta un importante standard di eccellenza.

Carlos Muñoz, Fondatore e CEO di Volotea, ha dichiarato: "Per Volotea, la Puglia rappresenta un mercato strategico e i risultati che stiamo ottenendo ci stimolano a proseguire gli investimenti in questo territorio, dove sicuramente continueremo a crescere. Oltre a offrire un ricco ventaglio di destinazioni per le vacanze dei passeggeri pugliesi, grazie ai voli che collegano gli Aeroporti di Puglia con Lione e Nantes, rafforziamo il flusso di turisti incoming desiderosi di scoprire la Puglia, le sue bellezze naturalistiche e il suo ottimo cibo ed in questo modo siamo in grado di creare ottime opportunità di sviluppo per tutta la filiera del turismo e dell’accoglienza locale".

"La collaborazione con Volotea - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - ha consentito di raggiungere importanti risultati sul piano della crescita del traffico e dello sviluppo del network, attraverso un’ampia offerta di destinazioni. Arricchire l'offerta di connessioni che mettono in relazione la nostra regione con numerose destinazioni estere e domestiche, contribuisce a fare anche di questa stagione estiva, che già si preannuncia eccellente, un’altra stagione d’oro dei nostri aeroporti. Il lavoro sinergico con un vettore che è stato premiato come migliore compagnia low cost 2023 ai World Airline Awards, ha come obiettivo principale quello di rendere più efficienti e altamente qualitativi i servizi offerti ai passeggeri. Per questa ragione continueremo a lavorare in sinergia con Volotea, per raggiungere standard sempre più elevati di servizi da offrire ai passeggeri che, nel corso degli anni sono diventati più esigenti".