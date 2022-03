Da Bari una nuova rotta per la Grecia: con Wizz Air in estate il volo per l'isola di Skiathos

Un nuovo volo da Bari per l'isola greca di Skiathos: è il collegamento targato Wizz Air in arrivo per l'estate 2022. La nuova rotta per la Grecia, annunciata oggi dalla compania aerea low cost, sarà attiva dall'aeroporto 'Karol Wojtyla' a partire dal 7 luglio.

Il collegamento sarà operato con una frequenza di due voli settimanali, il giovedì e la domenica. I biglietti, rende noto la compagnia, sono disponibili da oggi sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ, con tariffe a partire da 24,99 euro. Per la stessa destinazione, sono stati annunciati nuovi anche da Roma Fiumicino e Napoli.

"L'annuncio di oggi dimostra l'impegno di Wizz Air a offrire maggiori opportunità di viaggio ai passeggeri italiani - commenta Paulina Gosk, Corporate Communication Manager di Wizz Air - L’Italia è per noi un importante mercato che ha bisogno di nuove possibilità e sul quale abbiamo concentrato molti sforzi. Non vediamo l'ora di accogliere i passeggeri a bordo con un ottimo servizio verso la bellissima isola di Skiathos in Grecia, mentre ci sforziamo di diventare la scelta più verde d'Europa per i viaggi aerei".