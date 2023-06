La Regione Puglia protagonista a Rimini al Wmf: "Futuro e innovazione in 8 aree di sviluppo"

Da oggi e fino a sabato 17 giugno la Regione Puglia sarà una delle protagoniste del WMF - We Make Future, la Fiera Internazionale sull’innovazione digitale e tecnologica in programma a Rimini. L’evento, dedicato alle principali tematiche dell’innovazione rappresenta uno strumento condiviso e aperto a tutti gli attori pubblici e del mercato, istituzioni, esperti, startup, tech company e stakeholders per discutere su temi sociali, economici e culturali e confrontarsi riguardo al futuro dell’Italia.

Nello stand 49 del padiglione C1 di Rimini Fiera, sono previsti tre giorni di laboratori, speech e presentazioni, dedicati alle imprese e startup innovative pugliesi, alla transizione digitale nella pubblica amministrazione, al ruolo del digital nella comunicazione istituzionale e nell'e-health, tutte azioni sostenute dal Programma Operativo Regionale Puglia FESR-FSE 2014-2020. Nella giornata del 16 giugno alle 13, nello spazio Regione Puglia (C1-49), l'assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, interverrà all'evento “Cosa faremo nel settore Innovazione e Digitale con il programma PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027?”

La fiera e gli appuntamenti regionali sono un'occasione per conoscere da vicino alcune delle migliori realtà produttive dell'innovazione pugliese: dalle soluzioni di automazione di marketing basate sull'intelligenza artificiale all'applicazione di robotica e biotecnologie in ambito salute, dalla formazione sul coding destinata agli sviluppatori del presente e del futuro alle piattaforme inclusive a supporto delle persone autistiche. Un'idea di futuro che la Puglia persegue ogni giorno declinata in 8 concetti chiave: aerospazio, big data, comunicazione istituzionale, dati aperti, open government, partecipazione, salute in digitale, transizione digitale. Gli appuntamenti e il programma completo sono disponibili su La Puglia al WMF 2023