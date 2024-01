Zes Unica per il Mezzogiorno, slitta l'entrata in funzione: "Il ministro Fitto ha prorogato le attività dei Commissari"

"Come volevasi dimostrare, alla prima occasione utile il progetto della fantomatica Zes Unica di Fitto si infrange contro il muro della realtà. Scopriamo, infatti, che con un Dpcm dello scorso 30 dicembre, il ministro ha fatto marcia indietro, prorogando di due mesi le attività degli attuali Commissari, esattamente come chiedevamo con tutti quegli emendamenti che però ha fatto bocciare con la solita arroganza". Lo dichiarano, in una nota congiunta, i deputati pugliesi del Pd, Ubaldo Pagano, Marco Lacarra e Claudio Stefanazzi.

La Zes Unica, Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, sarebbe dovuta entrare in funzione il primo gennaio del 2024.

"La verità che si vuole nascondere corrisponde a ciò che abbiamo previsto in tempi non sospetti - continuano i parlamentari - la Struttura di Missione incardinata appositamente a Palazzo Chigi per la gestione della nuova Zes è

lontanissima dall’entrata in funzione. Insomma, prima ancora delle ridicole risorse messe a disposizione per agevolare gli investimenti nel Mezzogiorno, a fermare la Zes ci pensa l’imbarazzante improvvisazione con cui si pensava di lanciarla. In tutto ciò il Sud è ancora in attesa di vedere una iniziativa positiva da parte di questo Governo".