Passo in avanti per la Zes a Molfetta: approvato kit localizzativo, "è il primo comune in Italia"

E' Molfetta il primo comune in Italia, ad aver approvato, il kit localizzativo della Zona Economica Speciale che, per i prossimi sette anni, per tutti coloro che investiranno in interventi che porteranno un incremento occupazionale, azzera tutte le tasse comunali e prevede forti agevolazioni per i costi di costruzione e gli oneri di urbanizzazione.

Il provvedimento è stato votato dalla maggioranza e dalle forze di centrodestra in Consiglio comunale. In aula consiliare era presente, per un saluto prima dei lavori, anche il COmmissario Straordinario Zes interregionale Puglia-Molise, Manlio Guadagnuolo: "Abbiamo scritto, insieme, una pagina di storia - ha detto il sindaco Tommaso Minervini -. Ringrazio tutti coloro che hanno contributo al raggiungimento di questo risultato. Ora ci aspetta un lavoro lungo, complesso ma carico di soddisfazioni. Molfetta, e più in generale il territorio, sta per vivere una grande primavera di sviluppo economico, imprenditoriale, occupazionale. Oggi abbiamo cominciato ad attraversare l’ultimo miglio che renderà la Zes una realtà. Molfetta è entrata nel futuro. Per chi ama la propria città, oggi è un giorno di festa".