Prosegue il festival di divulgazione scientifica "Cassano scienza"

È già in corso Cassano Scienza, il festival di divulgazione scientifica fatto dagli studenti per gli studenti. Fino al 21 aprile, il liceo “Don Milani - Leonardo da Vinci” di Acquaviva delle Fonti - Cassano delle Murge accoglie le eccellenze, i ricercatori e i professionisti della divulgazione scientifica. Ad organizzarlo, il Liceo assieme all’agenzia di divulgazione scientifica “Multiversi aps” in collaborazione con il Comune di Cassano delle Murge, e numerose altre realtà del territorio e nazionali. Il Festival, quest’anno dedicato al tema delle “CONTAMINAZIONI”, intende “contagiare” di passione scientifica il territorio, stimolando curiosità ed interessi interdisciplinari per tutte le età. Atteso ospite, Massimo Polidoro, collaboratore storico di Piero Angela, con la conferenza – spettacolo “Un grande senso di Meraviglia”. Appuntamento da non perdere, oggi 18 aprile alle ore 19:30 presso l’ Auditorium “Maria Lassandro” del Liceo Leonardo da Vinci di Cassano delle Murge. Si prosegue domani, 19 aprile alle ore 09:00 presso l’Auditorium “Maria Lassandro” Liceo Leonardo da Vinci - Cassano delle Murge (BA), con CONTAMINAZIONI PER UN FUTURO SOSTENIBILE di Angela Colonna; Cattedra UNESCO in “Mediterranean Cultural Landscapes and Communities of Knowledge” dell’Università degli Studi della Basilicata. Si tratta di un interessante evento promosso dal Club per l’Unesco di Cassano delle Murge. Alle ore 11:00, sempre presso l’Auditorium, si parla di “FLYING DEMON: dalla ricerca aerospaziale al mondo delle startup” con Francesco Giordano, Professore ordinario del Dipartimento di Fisica dell'Università degli studi di Bari e CEO della Flying DEMon s.r.l, e Serena Loporchio, Ricercatrice del Politecnico di Bari e co-founder della Flying DEMon s.r.l. Punto di forza e peculiarità dell’intero festival, la Fiera della Scienza che accoglierà tutti, a partire dalle ore 17.30 di venerdì 19 aprile presso l’auditorium del Liceo, per stupire, incuriosire, spiegare e approfondire i più disparati temi scientifici a partire dai laboratori organizzati e curati dai ragazzi dell’istituto. Sono infatti proprio gli studenti i veri protagonisti di questo evento, in quanto coinvolti in tutti i processi del Festival.