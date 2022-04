Prima edizione Festival dell'Ingegneria al Politecnico di Bari

Prezzo non disponibile

L’8 e il 9 aprile prossimi il Politecnico di Bari ospiterà il primo Festival dell’Ingegneria a tema “Next Generation Idea”. L’evento è organizzato da un gruppo di studenti con l’obiettivo di capire come sta cambiando il settore e quali sono le prospettive per il futuro, attraverso una serie di talk e altre attività in cui saranno coinvolti professionisti, studiosi, influencer e divulgatori. Innovazione, Digitalizzazione e Ambiente saranno il filo conduttore della manifestazione, un’occasione di condivisione e confronto per gli studenti e le future matricole del territorio e un segno tangibile del progressivo ritorno alla normalità.

Il tema dell’evento, Next Generation Idea, è ispirato infatti a NextGenerationEU, il Fondo europeo per la ripresa e alle sue finalità. «Vogliamo dare alla nostra generazione gli strumenti per poter contribuire a rendere il nostro futuro più sano, più verde e più digitale» dichiarano Eleonora Giammarini, Pasquale Rampino, Giuseppe Elicio, Antonio Colapietra ed Angelo Antelmi, organizzatori del Festival. «Per farlo - aggiungono - porteremo nel contesto universitario un dibattito su temi di grande attualità e che meritano di trovare più spazio nei percorsi di formazione».

Il programma del Festival prevede, nella mattinata di venerdì 8 aprile, alle ore 9.00, un primo talk sulla New Space Economy con gli interventi di Vincenzo Barbieri di Planetek Italia, Giuseppe Falagario di ANGEL Company e Antonio Papangelo, professore del Politecnico e neo vincitore del Starting Grant del Consiglio Europeo della Ricerca.

Alle 10.45, nel talk su Data & Analitycs, si parlerà del nuovo petrolio che alimenta l’economia con il professore Tommaso Di Noia, docente di Sistemi di Elaborazione dell’Informazione al Politecnico di Bari ed esperto di Intelligenza artificiale, e Paolo Spazzini, Ylenia Mortara, Valentina Sarnataro, Francesca Lombardi, Stefano Leandro, Nicola Schiralli, tutti professionisti di EY, network mondiale di servizi di consulenza strategica per le imprese.

Alle ore 12.15, si approfondiranno le opportunità e gli scenari della Blockchain, nuova frontiera dell’era digitale, assieme ad Antonello Cugusi, founder di Coinbar S.p.A., un exchange di criptovalute con sede in Italia, Fabiano Taliani di Cointelegraph IT, un portale di divulgazione che si occupa di criptovalute e Blockchain, l’imprenditore digitale Nicola Palmieri e Simone Notaristefano e Marco Lodi da Kointrack, una piattaforma che permette di tracciare tutti gli investimenti in criptovalute.

Gli appuntamenti pomeridiani, invece, vedranno alle ore 15.15 un talk completamente dedicato all’ambiente in cui si indagheranno i temi della Blue Economy e della Blue Growth con Giovanni Matera, giornalista e redattore Rai, Massimo Sessa, presidente generale del consiglio superiore dei Lavori Pubblici, l’avvocato Michele Laforgia e il professore Leonardo Damiani, direttore del dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari.

La prima giornata si chiuderà alle ore 17.15 con un talk sul Metaverso tenuto da Antonio Squeo di Hevolus s.r.l., azienda B2B specializzata in ricerca e sviluppo di business model innovativi e Vito Lazazzera di Masmec S.p.A., azienda italiana specializzata in tecnologie di precisione, robotica e meccatronica.

Durante l’intera giornata di venerdì 8 aprile, i partecipanti ai talks potranno catapultarsi nel mondo della Realtà Virtuale grazie ai visori e ai simulatori messi a disposizione da Hevolus e dal professor Antonello Uva e il suo team di dottorandi del Politecnico. Inoltre, EY , main sponsor dell’iniziativa, darà agli studenti, laureati e laureandi,del Politecnico, l’occasione di interfacciarsi con il mondo del lavoro e la possibilità di confrontarsi e scambiare contatti attraverso il banchetto informativo allestito all’interno del Festival.

La seconda giornata del Festival, con inizio alle ore 9.00, sarà interamente dedicata all’orientamento alla scelta universitaria. Le future matricole assisteranno ai talks tenuti da ex-studenti del Politecnico di Bari con l'obiettivo di illustrare il ruolo dell’ingegnere nella società e nel mondo lavorativo moderno. Al termine dei talks i ragazzi potranno apprendere tutte le informazioni sulle nuove modalità del test di ingresso ai corsi di laurea di Ingegneria.

L’evento sarà dunque un’occasione imperdibile per indagare i cambiamenti, le energie e le speranze della società di oggi. «Auspichiamo che il Festival – concludono gli organizzatori – possa essere un acceleratore di cultura, formazione e innovazione per gli studenti del Politecnico di Bari, che da sempre contribuisce in maniera determinante allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.»

Il Festival dell’Ingegneria si svolgerà con il patrocinio del Politecnico di Bari. Tutti gli eventi si svolgeranno nell’atrio coperto “Cherubini” all’interno del Campus di via Orabona.

Per seguire i talks in presenza è necessario prenotare il proprio posto al seguente link: https://festivaldellingegneria.eventbrite.it L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming, sulla pagina Youtube del Politecnico.