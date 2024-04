Escursione casette di Castigliolo

L’AMOURGIA TI ASPETTA! passeggiate esperienziali sulla Murgia 2024

Una passeggiata che procede per itinerari progressivi e lenti, che privilegia la concretezza del gesto di camminare e le relazioni che implica, che riconduce ad una esperienza il più possibile “umana”, semplice, diretta, concreta.

E’ un cammino senza motivo, per il piacere di gustare il tempo che scorre, per scoprire luoghi e volti sconosciuti, per reinventare il tempo e lo spazio, senza mai cercare la meta, ma solo il godimento del viaggio per se stesso.

Attraverseremo i luoghi della transumanza e scopriremo le tracce lasciate dall’uomo durante il suo millenario migrare. Camminando, intesseremo delle relazioni e ci confronteremo con la nostra umanità, impareremo a condividere lo spazio e il tempo con il mondo della natura per rinsaldare il legame ancestrale che ci tiene uniti alla madre Terra.

E dovunque muri e muretti per contenere il terreno, sorprendendoci di come un “popolo di formiche sia riuscito a fare quel che avrebbe spaventato un popolo di giganti” (T. Fiore).

Attraversando la Murgia in fiore, giungeremo al magnifico tratturo di Parco Fiscale, dalla strana forma di stella a 4 braccia, tra le vie armentizie meglio conservate. Suoni di lavori nei campi e versi animali costituiranno il paesaggio sonoro che ci condurrà a Monte Castigliolo, col suo muro di cinta ellittico alto 2,5 m e lungo 2 Km, che circoscriveva l’insediamento frequentato tra il VIII e II sec. a.C.



Mercoledì 1 maggio sperimenta con noi un nuovo modo di vivere la natura!



Le escursione di ESSERE TERRA sono esperienze piene d'amourgia!



Costo: 10 €

Escursione: difficoltà media, 15 km circa



Ore 10-17, Quasano, Toritto (BA)