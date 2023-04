1° Maggio a Sammichele di Bari con il secondo tempo di 'Pasquetta & Zampina 4.0', ospite Cristiano Malgioglio

Lunedì 1 MAGGIO non prendete impegni!

Ci vediamo per il "secondo tempo" di Pasquetta & Zampina 4.0 con tante attività per grandi e piccoli e il gran finale con il super ospite CRISTIANO MALGIOGLIO.

INGRESO LIBERO

PROGRAMMA

Ore 9.00 ESCURSIONE NATURALISTICA – Lama San Giorgio – primo turno – pren. al 3405033648

Ore 10.00 INIZIO VISITE GUIDATE AL MUSEO DELLA CIVILTA CONTADINA – pren. al 3351491997

Ore 10.00 MARATONA MUSICALE – Piazza Vittorio Veneto

Ore 10.00 LABORATORIO DI COSTRUZIONE AQUILONI – Piazza Vittorio Veneto – pren. al 3925354077

Ore 10.00 APERTURA AREA GONFIABILI – Piazza Vittorio Veneto

Ore 10.00 ESPOSIZIONE VESPA CLUB GIOIA DEL COLLE – Piazza Garibaldi

Ore 10.00 APERTURA VIA DELLE MUSE – Centro Storico

Ore 10.00 APERTURA ANGOLETTO DEI PITTORI – Centro Storico

Ore 10.30 LETTURA ANIMATA PER BAMBINI “FIORE PERCHE PROFUMI ?” – Castello Caracciolo – pren. al 3351491997

Ore 10.30 SPETTACOLO ITINERANTE BASSA MUSICA

Ore 11.00 ESCURSIONE NATURALISTICA – Lama San Giorgio – secondo turno – pren. al 3405033648

Ore 11.00 MUSICHE E DANZE POPOLARI live performance – Atrio Castello Caracciolo

Ore 11.00 FUNCTIONAL – Piazza Caracciolo – pren. al 3332360818

Ore 11.00 – 22.00 AREA PIC NIC E RELAX CON ANIMAZIONE E DJ SET – Giardino del Castello Caracciolo

Ore 11.30 LABORATORIO PER BAMBINI “FIORI DI PRIMAVERA” – Castello Caracciolo – pren. al 3351491997

Ore 11.30 CONTEST DI PALLEGGI – Piazza Vittorio Veneto

Ore 12.00 PILATES – Piazza Caracciolo – pren. al 3332360818

Ore 12.30 LABORATORIO PER BAMBINI “BATTITI D'ALI” – Castello Caracciolo – pren. al 3351491997

Ore 15.30 SPETTACOLO ITINERANTE BASSA MUSICA

Ore 16.00 FUNCTIONAL – Piazza Caracciolo – pren. al 3332360818

Ore 16.00 LAB. MULTIMEDIALE “VIAGGIO NELL'ANTICA PEUCETIA” – Castello Caracciolo – pren. al 3351491997

Ore 17.00 "IN UN CANTIERE ARCHEOLOGICO" ESPERIENZA DI VIRTUAL REALITY – Castello Caracciolo – pren. al 3351491997

Ore 17.00 MUSICA E DIVERTENTISMO live performance – Centro Storico

Ore 17.00 VINTAGE MUSIC live concert – Piazza della Vittoria

Ore 17.00 DJ SET E ANIMAZIONE live performance – Largo Imbriani

Ore 17.00 PILATES – Piazza Caracciolo – pren. al 3332360818

Ore 17.00 FESTINO IN PIAZZA – Piazza Vittorio Veneto

Ore 18.00 SANTA MESSA – Chiesa della Maddalena

Ore 20.00 CRISTIANO MALGIOGLIO live concert – Piazza Vittorio Veneto

Ore 21.00 PENTOLACCIA – Piazza Vittorio Veneto

Ore 21.00 FALO DEL PRIMO MAGGIO – Viale della Repubblica

Info generali:

-Parcheggio libero gratuito non custodito

-Location facilmente accessibile

-Adatto ai bambini

-Consigliato un telo per lo stazionamento nell’area picnic