Passeggiata esperienziale nella Murgia

Lunedì 1 maggio gioca con noi sui prati della Murgia.

Dalle h.11.00 cammineremo per circa 4 km tra lame e boschi della Murgia di Quasano con sosta in un bellissimo prato per un’immersione biofilica indimenticabile.



Tutta l'amourgia che c'è…accadono cose.