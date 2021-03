L'incontro '10 motivi per mettersi in gioco all'estero' con Volontari sintonizzati

Il volontariato come viatico di chi sceglie di conoscere se stesso e il mondo, di chi vuole avvicinarsi agli altri mettendosi alla prova. Di chi crede che la solidarietà possa essere la chiave per crescere e far crescere.

“10 motivi per mettersi in gioco all'estero” è il titolo della terza puntata di Volontari sintonizzati, il format dedicato al Terzo settore che – nato durante il primo lockdown – il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ha scelto di mettere a sistema proponendo con cadenza quindicinale temi che possano avvicinare le persone al mondo del volontariato.

Venerdì 12 marzo con Luigi Balacco, socio fondatore di InCo, capiremo come avvicinarsi a questo genere di esperienze nel mondo. Il nostro inviato Guerino Amoruso intervisterà, per l'associazione MOH – Mobility Opportunities Hub, Isabella Mileti e Eleonora Shulze Battmann. Giorgia Tavarilli, volontaria di Intercultura, parlerà della sua esperienza in Thailandia e di come le ha cambiato la vita.

Conduce la giornalista Michela Ventrella.

Sintonizzatevi venerdì 12 marzo 2021 alle ore 18:00 sulla pagina facebook del CSV San Nicola.



Link: https://www.facebook.com/ events/889463705175156/