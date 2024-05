Presentazione del libro di Nando Dalla Chiesa "La legalità è un sentimento"

Il 10 Maggio alle ore 19 presso il Chiostro delle Clarisse a Terlizzi si terrà la presentazione del nuovo libro di Nando dalla Chiesa, intitolato "La legalità è un sentimento". Editato da Bompiani, il libro offre una riflessione profonda e coinvolgente sulla natura della legalità e della giustizia, esplorando il loro legame con i sentimenti umani e la letteratura.



Il Prof. dalla Chiesa, noto esperto in materia di legalità e criminalità organizzata, guiderà i presenti in un viaggio attraverso le pagine del suo libro, esplorando il concetto di legalità come un sentimento intrinseco, prima ancora che una costruzione teorica. Attraverso una combinazione di saggistica e narrazione, dalla Chiesa illustrerà come la legalità e la giustizia siano percepite e vissute come esperienze personali e viscerali, anziché astrazioni distanti.



La serata sarà introdotta da Ornella Vitagliano, mentre il docente Francesco Vino dialogherà con l'autore durante l'evento. Inoltre, sarà presente il Dott. Giuseppe Volpe, già Procuratore della Repubblica di Bari, come ospite della serata.



Questa presentazione segna la conclusione di un percorso più ampio: il laboratorio di lettura tenutosi nei mesi scorsi grazie alla preziosa collaborazione dei volontari dell’Associazione e all’accoglienza della libreria “Le città invisibili”. Questo percorso laboratoriale è un'iniziativa del progetto “Leggere la legalità”, finanziato dalla Regione Puglia con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso l’Avviso Pubblico “Puglia Capitale Sociale”.



La partecipazione è libera e gratuita. Vi invitiamo calorosamente a partecipare a questa serata dedicata alla riflessione e al dibattito intorno alla legalità e alla giustizia, aspetti fondamentali per la costruzione di una società più equa e solidale.



L'evento è organizzato con il Patrocinio del Comune di Terlizzi e della Fondazione Casillo.



Per ulteriori informazioni, contattare festivalperlalegalita@gmail.com