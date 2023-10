Compleanno di Italo Calvino, un lungo weekend di iniziative al Teatro Piccinni di Bari

Il 15 ottobre è il compleanno di Italo Calvino: nato nel 1923, avrebbe compiuto domenica prossima 100 anni.

Per #100Calvino, nell’ambito della Stagione teatrale di Bari 2023_24 del Comune di Bari-Assessorato alla Cultura -Teatro Pubblico Pugliese, al Teatro comunale Piccinni, dopo il Prix Rai del 2 ottobre con le letture di Neri Marcorè e dopo lo spettacolo Il Castello del Teatro delle Bambole andato in scena lunedì 9, il prossimo fine settimana il Piccinni di Bari sarà abitato da una serie di spettacoli e iniziative.

Sabato 14 alle 10.30 (riservato alle scuole/Istituti Superiori) e alle 21 e domenica 15 alle 18, il Premio UBU Mario Perrotta porterà il suo Come una specie di vertigine-Il Nano, Calvino, le libertà, diretto e interpretato da Mario Perrotta, con la collaborazione alla regia di Paola Roscioli.

Dopo l’incontro mattutino del sabato rivolto alle scuole, Mario Perrotta incontra gli studenti per un dibattito sui temi dello spettacolo e sulla figura di Calvino (con approfondimento a cura di Giancarlo Visitilli).

Domenica 15, alle 11, sul palco del comunale: LA PALESTRA – EDIZIONE SPECIALE “BUON COMPLEANNO CALVINO!” – una Lezione spettacolo con la direzione artistica a cura di Francesco Maria Asselta e la consulenza scientifica di Lea Durante.

Il progetto “Buon compleanno Calvino!” questa occasione straordinaria del centenario della sua nascita - si legge nella scheda che annuncia l’evento - sarà per noi un’opportunità per parlare della sua vita, delle sue opere, ma soprattutto della sua idea tutta personale di rappresentare un modello di intellettuale integralmente disorganico, lontano dall’impegno diretto, discutendone non solo con studiosi, critici e specialisti della letteratura calviniana (Silvio Perrella e Lea Durante), ma aprendoci anche alle sue parole con le letture di Paolo Panaro (che ha portato in scena Il Barone Rampante), e all’incontro con progetti musicali dedicati a “Le città invisibili”, interpretati da Mirko Signorile in duo con Giovanna Carone.