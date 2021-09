Opera! Musiche di Puccini, Verdi e Bellinia Palazzo Pesce

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 13 novembre 2021 alle ore 20.00 (I set) e 21.30 (II set) la Sala Etrusca di Palazzo Pesce ospita “Opera!” con la voce di Paola Arnesano e la fisarmonica di Vince Abbracciante.



Un concerto in Puglia che vede il duo appassionato di musica sudamericana confrontarsi con uno dei repertori più complessi e allo stesso tempo avvincenti: l’opera italiana. Le arie di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini e altri ancora costellano un percorso coraggioso fatto del totale rispetto delle melodie che hanno reso unica e immortale questa musica nel mondo, e di idee moderne e originali che, con lo spirito di bambino riverente ma pur sempre scatenato, riscrivono le atmosfere sonore.



E a essere riverenti ma pur sempre scatenati sono anche Paola Arnesano, docente di Canto jazz presso il Conservatorio di Bari, una carriera che la porta in giro per l’Europa, numerosi cd al suo attivo, anche in veste di autore, e collaborazioni con i più prestigiosi nomi internazionali del panorama jazz e non, e Vince Abbracciante, considerato uno dei migliori fisarmonicisti a livello internazionale, con collaborazioni del calibro di Javier Girotto, Richard Galliano, Gabriele Mirabassi, e nel 2021 vincitore del prestigioso “Orpheus Award” come miglior produzione di fisarmonica jazz italiana nel biennio 2019-2021 con il suo album Terranima (Dodicilune 2019).

