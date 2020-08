Sapore di mare al trappeto di Monopoli con la cena spettacolo di Ferragosto

Venerdì 14 Agosto il TRAPPETO PRESENTA Sapore di Mare LA CENA SPETTACOLO DI FERRAGOSTO



Prezzo cena : € 45 (compreso ingresso discoteca dopo mezzanotte) su prenotazione 3282677160

CENA SPETTACOLO all ITALIANA

Dj set FAVE E CIQUERA & LEO SICILIANO



A seguire (post cena) Capodanno D'estate 2020 IL GRAN PARTY!

Ingresso in lista siciliano da comunicare all'ingresso



PISTA CENTRALE: SEÑORITA Il Ritmo Caliente del Summer Tour di SEÑORITA torna a #MONOPOLI ad Infiammare la Dancefloor della discoteca Il Trappeto per una Super Noche de Fuego con il Sound Reggaeton, Hip Hop, RnB, Moombahton & Latin House insieme ai DJ RESIDENT DJ FiveP pharma d Bonoff DJ Dottangelo e Voice Inganna / Leo siciliano



2a pista AGRUMETO: POLAROID Polaroid è il format che vuole omaggiare l’ultimo ventennio tra sonorità,allestimenti,colori. Un nuovo appuntamento al TRAPPETO nella notte di ferragosto che si preannuncia un party vulcanico.



POLAROID Floor picca & Mars MOSKINODJ KIKKO ESSE Percussion live: Vito Tribuzio



3a PISTA PISCINA: PORTAMI A BALLARE “Italian party” DJ AIYANA / EMMBY / MADS - VOICE Marcello Mancino / Marco Decarolis



IL TRAPPETO

C.da Cristo delle Zolle, 207

70043 Monopoli (Italia)

INFO 3282677160

