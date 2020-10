16^passeggiata a 2 e 6zampe - una meravigliosa avventura nella Murgia Cassanese

Dopo la pausa estiva eccoci tornati con la nostra fantastica passeggiata. Un evento a 2 e 6zampe assolutamente da non perdere. Organizzata da Danilo Spagnulo Educatore Cinofilo e la sua 4zampe che passione, in collaborazione con la Dr.ssa Loredana Caporusso Psicologa e Psicoterapeuta e l'Ing. Valentina Caporusso Ingegnere per l'ambiente ed il territorio. Domenica 11 Ottobre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 circa si potrà, in compagnia dei 3 professionisti presenti, ammirare le bellezze, gli odori ed i colori della natura in compagnia o no dei nostri amici a 4 zampe; difatti l'evento, dedicato anche a chi non possiede un cane, ha come scopo quello di condividere una mattina insieme per riscoprire il benessere del camminare in natura.

Durante l'evento vi sarà un'area tematica a cura dei nostri professionisti.

Il tutto sarà svolto nel massimo rispetto delle attualissime norme COVID, pertanto per poter partecipare sarà necessaria la prenotazione ed i posti saranno limitati.

Info e prenotazioni ai numeri:

Educatore Cinofilo - 3492634715

Psicologa e Psicoterapeuta - 3288597436

Ing. Ambientale - 3337125285

Per poter partecipare all'evento sarà necessario versare un piccolo contributo di soli 10 Euro a persona, cani e bambini potranno partecipare gratis, parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Ogni partecipante riceverà incluso nel prezzo dei simpatici gadget per i cani e per i loro padroni.

POSTI LIMITATI

NECESSARIA GENTILE PRENOTAZIONE