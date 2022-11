18^ edizione della Sagra del “pane e olio” a Triggiano

Giunge alla 18^ ediz. la Sagra di Triggiano (Ba) del “Pane e Olio” che si svolgerà il 10 Dicembre 2022, con il pane tipico cotto a legna come una volta accompagnato dall'olio e non solo! A fare da cornice nel Centro Storico ci saranno stand di Artigianato, Animazione, Degustazione dell’olio Biologico Certificato ICEA San Domenico, e dell'Oleovinicola coop. Coldiretti

Un viaggio nei sapori della cucina tradizionale Pugliese!

Evento promosso dal Cpmeventi, col patrocinio del Comune di Trigiano, in collaborazione con l’Associazione Pro-Centro Storico, l’assessorato alla Cultura e al Marketing territoriale



#L’appuntamento alle ore 18.00 in P.zza La Croce di Triggiano (BA) per la benedizione del pane e dell’olio.

#Musica In piazza la Croce con i “CIPURRID” in concerto. Animazione e degustazione nei vicoli

#Visite guidate al sito archeologico della chiesa di S. Maria Veterana e gli ipogei civili.

Info e prenotazioni Fondazione Battista tel 349 7924900



#Prenota il tuo stand al 3491228958