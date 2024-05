Presentazione del libro “Cercando Emanuela”

Il secondo appuntamento della XIII edizione del Festival per la Legalità, in programma per sabato 18 maggio, sarà dedicato al caso di Emanuela Orlandi, con la partecipazione dell’avvocatessa della famiglia Orlandi, Laura Sgrò. Attraverso il libro “Cercando Emanuela Orlandi – Le verità nascoste e le nuove indagini” (ed. Rizzoli), si aprirà un dibattito coinvolgente che sarà introdotto da Pierluca Prudente, l’animatore del laboratorio di lettura dedicato al libro, e sarà moderato dalla giornalista Cinzia Urbano.



Il libro “Cercando Emanuela Orlandi – Le verità nascoste e le nuove indagini” offre uno sguardo approfondito sulla scomparsa misteriosa di Emanuela Orlandi, rivisitando le indagini passate e rivelando aspetti nascosti. Attraverso nuove prospettive investigative, il testo si propone di gettare luce su uno dei casi più enigmatici della cronaca italiana.



Questa presentazione segna la conclusione di un percorso più ampio: il laboratorio di lettura tenutosi nei mesi scorsi grazie alla preziosa collaborazione dei volontari dell’Associazione e all’accoglienza della libreria “Le città invisibili”. Questo percorso laboratoriale è un’iniziativa del progetto “Leggere la legalità”, finanziato dalla Regione Puglia con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso l’Avviso Pubblico “Puglia Capitale Sociale”.



La partecipazione è libera e gratuita. Vi invitiamo calorosamente a partecipare a questa serata dedicata alla riflessione e al dibattito intorno alla legalità e alla giustizia, aspetti fondamentali per la costruzione di una società più equa e solidale.



L’evento è organizzato con il Patrocinio del Comune di Terlizzi e della Fondazione Casillo.



Per ulteriori informazioni, contattare festivalperlalegalita@gmail.com.