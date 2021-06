Al Conservatorio di Bari il 2° Festival Organistico con il concerto del M° Pablo Marquez Caraballo

E’ in programma VENERDI 25 GIUGNO alle ore 20.00, presso l’Auditorium “Nino Rota” del Conservatorio di Bari, il secondo appuntamento del 2° Festival Organistico, con il concerto del M° Pablo Marquez Caraballo.

Con i dovuti accorgimenti di sicurezza, sarà possibile accogliere gli spettatori in auditorium, previa prenotazione all’indirizzo e-mail eventiconservatoriopiccinni@gmail.com (le porte di accesso all’Auditorium saranno aperte a partire dalle ore 19.15)

Organista presso la Cattedrale di Valencia e professore di clavicembalo al Conservatorio di Musica di Valencia, Pablo Ma?rquez Caraballo studia organo, clavicembalo e composizione presso i conservatori di Valencia, Tolosa, Amsterdam e L’Aia, con i professori M. Bouvard, J. W. Jansen, P. van Dijk , F. Bonizzoni, P. Ayrton e T. Koopman.

E? stato vincitore di numerosi concorsi di organo e composizione, tra cui il Concorso Organistico Internazionale “Buxtehude”, tenutosi a Lubecca (Germania). Ha svolto numerosi concerti per organo e clavicembalo come solista e come membro di gruppi da camera e orchestrali in Europa e Giappone, avendo l’opportunita? di partecipare ai piu? importanti festival e di suonare numerosi strumenti storici.

Nel 2012 forma il duo “Concertante a quattro” con la moglie, l’organista giapponese Atsuko Takano, con la quale ha effettuato diverse tourne?e in Europa e Giappone. Nel 2018 ha fondato il Cabanilles Consort, un gruppo specializzato di musica spagnola ed europea del XVII e XVIII secolo.

Questo il programma del concerto:

ANONIMO

Entrada de Clarines, antes de tocar canciones

da: Flores de Mu?sica de Antonio Marti?n y Coll SEBASTIA?N

AGUILERA DE HEREDIA

Obra de octavo tono alto: Ensalada

ANTONIO DE CABEZO?N

Diferencias sobre la Pavana Italiana

Diferencias sobre la Gallarda Milanesa

JOAN CABANILLES

Tiento 1° tono en tersio a modo de Italia

Tiento lleno de 6° tono

JOHANN SEBASTIAN BACH

Fantasia et Fuga in c-moll BWV 537

Choral “Herr Jesu Christ, dich zu uns wend” BWV 709

ALEXANDRE-PIERRE-FRANC?OIS BOE?LY

Fantasia y fuga en Sib Mayor

EDUARDO TORRES

Cantus misticus

LOUIS VIERNE

Impromptu

JEHAN ALAIN

Deuxie?me fantasie

HERBERT HOWELLS

Paean

