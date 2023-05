Dopo il grande successo dello scorso anno, Fondazione Maruzza - impegnata da oltre 20 anni nel campo della terapia del dolore e delle cure palliative pediatriche per i minori affetti da malattie inguaribili -, Ad Curam cooperativa sociale, Centro di Servizio al Volontariato San Nicola - OdV e Amopuglia sono liete di annunciare le tappe “Tra miti e limiti noi ci siamo” e “Tra miti e limiti noi ci siamo ANCHE IN BICICLETTA!” del 2° Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche, inaugurato lo scorso 15 maggio a Roma al Ministero della Salute.



L’edizione 2023 del Giro d’Italia delle Cure Palliative e Pediatriche si arricchisce di nuovi appuntamenti, con oltre 40 eventi in programma e un unico obiettivo: promuovere la conoscenza delle Cure Palliative Pediatriche (CPP) tra i cittadini e sensibilizzare i professionisti sociosanitari e le istituzioni sul tema, al fine di rendere operative le Reti di CPP in tutte le regioni italiane.



Le due tappe si terranno il 29/05/2023 a Bari e il 04/06/2023 a Polignano a Mare.

L’evento del 29 maggio si terrà a Bari presso il Palazzo Ex Poste dalle ore 14:45 e si propone di divulgare le Cure Palliative Pediatriche come unica strategia efficace per il miglioramento della qualità di vita dei bambini con patologia inguaribile e per le loro famiglie. Il programma dei lavori prevede una serie di talk che coinvolgeranno diversi interlocutori in ambito socio-educativo e delle Istituzioni regionali. Testimonial dell’evento è il Prof. Vincenzo Schettini de “La fisica che ci piace!” e lo spettacolo teatrale “INSIEME” di Filippo Tognazzo del Teatro Zelda. L’evento sportivo del 4 giugno invece, consisterà in una biciclettata con partenza alle ore 9:00 da Largo Gelso a Polignano a Mare per coinvolgere la cittadinanza sul tema delle Cure Palliative Pediatriche. Contemporaneamente, partirà anche una passeggiata sullo stesso percorso cui potranno partecipare tutti i bambini con le loro famiglie. Alla partenza sarà presente uno stand in cui sarà possibile informarsi sulle Cure Palliative Pediatriche con tante sorprese per tutti.



Tutti gli eventi e le iniziative sono disponibili su https://www. girocurepalliativepediatriche. it/.



Il tema comune a tutte le tappe sarà “miti e limiti delle CPP”. L’intento, quello di diffondere corrette informazioni su cosa siano, come funzionino e a cosa servano le cure palliative pediatriche, andando a sfatare pregiudizi, false credenze e veri e propri miti che ancora oggi circondano le CPP e che incidono negativamente sulla richiesta, da parte delle famiglie, di accesso a tale tipo di assistenza.



Le Cure Palliative Pediatriche sono un approccio assistenziale in grado di garantire ai minori affetti da malattie inguaribili e alle loro famiglie la miglior qualità di vita possibile attraverso il lavoro di professionisti specializzati che si prendono cura dei bambini - preferibilmente a domicilio - sostenendo le famiglie in tutte le fasi della malattia, alleviando sofferenze fisiche, psicologiche, emotive e spirituali.



Oltre alla cittadinanza, la campagna mira a coinvolgere policy maker, dirigenti di aziende sanitarie, comunità medica, infermieristica e socio-sanitaria: tutti attori necessari a implementare politiche, prassi e modelli in grado di garantire alle famiglie e ai minori che convivono con una diagnosi di inguaribilità il pieno accesso, sul territorio di residenza, a questa tipologia di assistenza, assicurando così loro il diritto a vivere nel miglior modo possibile.