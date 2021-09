Pure imagination, musiche di Jobim, gGershwin, Monk e Evans a Palazzo Pesce

Sabato 20 novembre 2021 alle ore 20.00 (I set) e 21.30 (II set) a Palazzo Pesce va in scena “Pure Imagination” con la voce di Donatella Montinaro e il pianoforte di Danilo Tarso.



Un concerto in Puglia che trasforma la Sala Etrusca in una stanza dei giochi dove il pianoforte e la voce sono i giocattoli preferiti: quello che ne deriva è un repertorio colorato e definito dalla sua varietà. Che nasce dalla forte intesa umana e musicale tra Donatella Montinaro, studi musicali con Paola Arnesano, Guido Di Leone, Bruno Montrone e, poi, con Gianna Montecalvo con cui consegue il Diploma di I livello in Canto jazz al Conservatorio di Bari, perfezionamento alla Siena Jazz con i più grandi nomi del panorama jazzistico e non solo, e una attività concertistica intensa in cui si ispira alle interpreti più influenti della musica jazz, come Sarah Vaughan e Carmen McRae, senza perdere quelle sonorità soul e pop cui è particolarmente legata, e Danilo Tarso, diploma in Pianoforte al Conservatorio Paisiello di Taranto, perfezionamento con pianisti del calibro di Bruno Canino, Roberto Cappello e Pierluigi Camicia, un interesse profondo per improvvisazione, composizione e musica jazz che lo porta alla Siena Jazz University e a maestri provenienti da tutto il mondo, una carriera in luoghi come La Fenice di Venezia, Bimhuis di Amsterdam e Sai Wan Ho Civic Theatre di Hong Kong, e docente di Pianoforte, Pianoforte jazz e Musica d’insieme all’Accademia Siena Jazz.



Una serata scherzosa e divertente per passare con semplicità dalle canzoni dei musical di Broadway a brani originali, dai grandi cantautori italiani alla musica carioca di Jobim.

