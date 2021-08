I colori della vita, Anna Cristino art exhibition

Domenica 22 agosto 2021 alle ore 19.30 nella corte all’aperto di Palazzo Pesce Antonella Insalata inaugura “I colori della vita”, la personale di Anna Cristino.



Una mostra in Puglia che parte sabato 21 agosto e si conclude domenica 28 agosto (orari: 19.00-21.00, ingresso libero). E che racconta il mondo della pittrice pugliese Cristino: una vita contro le tradizioni sociali e il destino deciso dagli altri, un rapporto intenso e tormentato con il teatro, fatto di lunghe lontananze, tournée come capo-sarta con i più grandi professionisti del palcoscenico e l’abbandono inevitabile e definitivo, l’amore e il rifugio nella pittura, accostata come semplice “imbrattatele” tutta istinto e niente tecnica e ripresa più tardi a colpi di pennello, colori e stati d’animo.



Un viaggio di sentimenti e quadri, ormai sparsi per tutta Italia, attraverso il mondo a volte burrascoso a volte serafico di Anna Cristino.

