Lunedì 21 giugno otto illustri ematologi risponderanno al NUMERO VERDE AIL - PROBLEMI EMATOLOGICI 800 226 524

Il 21 giugno 2021 si celebra la 16° edizione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e istituita permanentemente dal Consiglio dei Ministri.

La Giornata sarà un’occasione speciale per illustrare i rilevanti progressi della Ricerca Scientifica e per essere ancora più vicini ai malati ematologici, adulti e bambini, attraverso attività di sensibilizzazione e informazione su tutto il territorio nazionale.

Di seguito il calendario degli appuntamenti che AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma metterà in campo in occasione di questo importante appuntamento annuale.



LINEA DIRETTA CON GLI EMATOLOGI



Lunedì 21 giugno, dalle ore 8 alle ore 20, sarà attivo il NUMERO VERDE AIL



PROBLEMI EMATOLOGICI 800 226 524.



Al numero verde gratuito risponderanno otto illustri ematologi e un pool di altri specialisti, per offrire a tutti coloro che chiameranno consigli sulla malattia e sui centri di terapia presenti in tutto il Paese.



Di seguito il dettaglio delle fasce orarie nelle quali gli ematologi saranno a disposizione di pazienti, familiari e di chiunque voglia avere maggiori informazioni su patologie e novità terapeutiche.



8-9.30 Dott. Prof. Attilio Olivieri



9.30-11 Dott.ssa Maria Teresa Petrucci



11-12.30 Prof. Francesco Buccisano



12.30-14 Prof. Giuseppe Visani



14-15.30 Prof. Marco Gobbi



15.30-17 Prof.ssa Giorgina Specchia



17-18.30 Prof. Fabrizio Pane



18.30-20 Prof. Maurizio Martelli



CONFERENZA STAMPA ONLINE



Giovedì 17 giugno alle ore 11.30 sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social dell’Associazione (Youtube e Facebook) la tradizionale Conferenza Stampa organizzata da AIL in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro i tumori del sangue.



Il tema scientifico al centro dell’incontro di quest’anno, alla quale parteciperanno i più importanti specialisti delle patologie trattate, sarà: “Nuovi traguardi terapeutici nelle Neoplasie Mieloproliferative”.



CRUCIANI C PER AIL



Cruciani C, azienda leader nel settore tessile, fondendo la manifattura Made in Italy con le ultime tendenze fashion, ha creato in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, in esclusiva per AIL, l’elegante bracciale “Abbraccio” in due colori: blu avio e rosso bordeaux. Il bracciale, realizzato ad ago in pizzo macramè, è una raffinata fascia unisex che cinge il polso di chi la indossa in un abbraccio di solidarietà. Lo trovate su ailshop.it per una donazione minima di 10€.



INIZIATIVE LOCALI



Nel corso della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma si terranno molte iniziative in tutta la Penisola, compatibilmente con le disposizioni sanitarie in materia di Covid-19, con lo scopo di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta contro i tumori del sangue.



Le iniziative saranno realizzate grazie all’impegno delle 82 sezioni provinciali AIL e alla dedizione degli oltre 15.000 volontari.

INIZIATIVA AIL BARI

18 giugno, ore 17:00

TELEVOLONTARIATO: PRONTI A RIPARTIRE!



Evento online



L’evento chiude la fase pilota del Corso di volontariato, avviato il 24 maggio. I volontari porteranno la loro esperienza diretta di volontariato e parleranno delle criticità avute durante la pandemia.



Per l’elenco completo delle iniziative visitare il sito www.ail.it.



PER TUTTE LE INFO



WWW.AIL.IT



