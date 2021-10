23 dicembre 2021: carol of the bells [christmas songs]

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Giovedì 23 dicembre 2021 alle ore 20.00 (I set) e 21.30 (II set) nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce si festeggia il Natale con "Carol of the Bells" insieme alla voce di Chiara Liuzzi e al pianoforte di Andrea Gargiulo.



Un concerto in Puglia che deve il suo nome alla celebre canzone natalizia di Peter Wilhousky ispirata alla melodia di un canto natalizio ucraino. E che sarà eseguita insieme a musiche gospel tradizionali e celebri Christmas songs dalla voce di Chiara Liuzzi, performer e ricercatrice barese, una attività concertistica in occasione dei festival europei più prestigiosi e docente divisa fra l'Italia e la Svezia, e dal pianoforte di Andrea Gargiulo, napoletano ma barese di adozione, diviso fra jazz, musica corale e direzione di coro e definito "folletto dei tasti bianconeri, incline, come pochi, a spaziare nell'universo musicale".



Una serata speciale illuminata dalle luci dell'albero per ascoltare composizioni delle varie tradizioni natalizie negli arrangiamenti appositamente pensati per augurare buone feste.

