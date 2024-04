A Valenzano una settimana di iniziative su giovani, donne e antifascismo In occasione delle celebrazioni del 25 aprile

In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, il Comune di Valenzano organizza “Lezioni di resistenza e liberazione”: 5 giorni di iniziative culturali per conoscere, approfondire e praticare attivamente i valori antifascisti della Costituzione.

Accanto alle celebrazioni istituzionali, il calendario prevede appuntamenti propedeutici alla Giornata della Liberazione, dedicati al ricordo delle donne e dei partigiani, locali e non, che ieri e oggi hanno contrastato regimi autoritari e invasori. Un tratto, la resistenza, che accomuna i partigiani locali che hanno combattuto il fascismo in Italia con chi, ancora in queste ore, è sotto il giogo di una forza occupante, come la comunità palestinese a Gaza e in Cisgiordania.

Promosso dal Comune di Valenzano con il patrocinio dell’Osservatorio Regionale sui Neofascismi (Regione Puglia), il calendario vede la collaborazione della sezione Capurso-Valenzano dell’ANPI, l’Istituto Comprensivo Capozzi–Galilei di Valenzano, il gruppo scout Agesci Valenzano 1 e il circolo Arci L’Arcipelago aps.

Di seguito, tutte le iniziative in calendario:

Partigiani di Valenzano, mostra fotografica

da lunedì 22 aprile alle 17:00 al 25 aprile

Centro Culturale Valenzano (Largo Plebiscito)

Saranno esposte le immagini e raccontate le vite e le storie dei Partigiani locali che hanno svolto il ruolo di “Combattenti della Resistenza”. All’inaugurazione saranno presenti Antonella Morga dell’Osservatorio Regionale sui neofascismi Bari e il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze. La mostra, visitabile fino al 25 aprile, è frutto della ricerca condotta dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) sez. “Giò Kasongo” Capurso-Valenzano.

Donne e resistenza

martedì 23 aprile, ore 19:00

Bar Kennedy (Largo San Benedetto)

In caso di maltempo saranno spostati presso il centro culturale

Con Shady Alizadeh del movimento ‘’Donna, vita e libertà’’ e Oksana Rohova, associazione ‘’Uniti per l’Ucraina’’. L'evento sarà moderato da Daniela Marcotriggiani, attivista.

La resistenza nel tempo e nello spazio

mercoledì 24 aprile, ore 19:00

Bar Kennedy (Largo San Benedetto)

In caso di maltempo saranno spostati presso il centro culturale

Con Azmi Jarjawi, attivista della comunità palestinese, Lucia Schinzano, Radio Bari nella resistenza italiana, Leonardo Pesce, dottorando in ''Patrimoni storici e filosofici" dell’Università degli Studi di Bari, e Vincenzo Demichele, ricercatore della Fondazione Gramsci Puglia. Modererà l’incontro Davide Giove dell’Osservatorio Regionale sui Neofascismi.

Celebrazioni del 25 aprile

giovedì 25 aprile, ore:9:45

Largo Frate Francesco

Il sindaco Giampaolo Romanazzi deporrà la corona d’alloro sotto il Monumento dei Caduti. Aprirà il momento la banda musicale, seguiranno alzabandiera, deposizione della corona ed onore ai caduti, saluti istituzionali e inno nazionale. Per l’occasione, i ragazzi e le ragazze del gruppo scout Agesci Valenzano 1 leggeranno le storie delle Aquile randagie durante il fascismo.

“Storie della buonanotte per bambine ribelli”

venerdì 26 aprile, ore 18:00

Centro Famiglie “L’intreccio” – via Muraglie, 30

Letture per ragazze e ragazzi dal libro “Storie della buonanotte per bambine ribelli”, a cura di Anthea De Marco e Mina Marzulli.