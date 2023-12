Alla scoperta di Balsignano

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 26/12/2023 al 26/12/2023 Orario non disponibile

Il casale di balsignano rappresenta un'area archeologica immersa nella natura dove poter riscoprire la bellezza di cicli di affreschi datati tra il XIII e il XV secolo oltre che lo splendido esempio di chiesa preromanica di San Felice. Il casale si trova sulla Bitritto Modugno parte del patrimonio culturale di quest'ultima città. La visita al casale da parte delle guide turistiche è inclusa nel biglietto che prevede come costo intero €5 come costo ridotto €3. I bambini non pagano.