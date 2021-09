Undercurrent, musiche di Jim Hall e Bill Evans a Palazzo Pesce

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 27 novembre 2021 alle ore 20.00 (I set) e 21.30 (II set) la Sala Etrusca di Palazzo Pesce si apre a “Undercurrent” insieme alla chitarra di Guido Di Leone e al pianoforte di Bruno Montrone.



Un concerto in Puglia che celebra il duo “impraticabile”, ovvero chitarra e pianoforte. Nulla è impossibile, si sa, ma di certo alcune cose sono difficili. Anzi difficilissime: come la convivenza di due strumenti armonici che si intrecciano, creano armonie di armonie e corrono forte il rischio di scontrarsi.



Armati di empatia, esperienza e rispetto reciproco – e forti della lezione dei loro due idoli Jim Hall e Bill Evans – si avventureranno in questo territorio Guido Di Leone, chitarrista e prolifico compositore barese, con più di 90 incisioni in diverse formazioni al proprio attivo e docente alla scuola “Pentagramma”, di cui è fondatore e direttore dal 1985, e Bruno Montrone, pianista, organista e compositore di jazz, una formazione fra il Conservatorio Piccinni di Bari con il massimo dei voti e maestri come Davide Santorsola, Barry Harris e Nico Marziliano, una carriera che lo porta a calcare il palco insieme a Greg Hutchinson, Quentin Collins e tanti altri, e una attività da didatta impegnato e appassionato.



Una serata particolare per ascoltare due musicisti che, come degli equilibristi, affronteranno una avvincente sfida musicale con la rete di salvataggio della loro ventennale collaborazione e della loro profonda amicizia.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...