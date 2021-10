A Rutigliano nella masseria Lama San Giorgio 'Le 3 C, Cibo, Cottura e Cultura' il laboratorio di cucina sensoriale

Le 3 C, Cibo, Cottura e Cultura, sono le protagoniste della SERATA DI SINESTESIE, ovvero l’accostamento di diverse esperienze sensoriali (visiva e gustativa) legate al cibo, in programma venerdì 22 ottobre a partire dalle 19, a Rutigliano (Ba) masseria Lama San Giorgio (https://lamasangiorgio.it/).

‘Il laboratorio intende approfondire e divulgare la cucina di precisione applicata alla gastronomia pugliese mediante il recupero dei principii della pratica gastronomica antica e quotidiana, ad esempio le modalità di taglio e conservazione delle materie prime, i tipi di cottura, la scelta di determinati ingredienti’, spiega Maria Lisa Clodoveo, ideatrice con Filomena Corbo della serata di approfondimento organizzata con il Consorzio ‘La Puglia è servita’ in collaborazione con l’Università di Bari ed il contributo del Teatro Pubblico Pugliese.

Oggi si registra un’attenzione nuova rivolta al cibo che scaturisce da un diverso approccio nei confronti dell’alimentazione. ‘Al cuoco moderno, oltre alla maestria necessaria per preparare un buon piatto, è richiesta soprattutto la capacità di saper coniugare gli ingredienti al fine di salvaguardare le proprietà salutistiche (nutraceutica) degli alimenti, e realizzare la c.d. ‘Cucina di Precisione’ per raggiungere il connubbio perfetto: miglior risultato nutrizionale ed eccellente qualità sensoriale’, aggiunge Beppe Schino, presidente del Consorzio ‘La Puglia è servita’.

Il laboratorio è articolato in tre tappe per raccontare - attraverso frame di film e piatti serviti – il grano, l’olio e la carne. Questi tre ingredienti della dieta mediterranea saranno accostati ai vini delle cantine socie del Movimento Turismo del Vino Puglia in abbinamento agli oli dei frantoi soci del Movimento Turismo dell’Olio Puglia.

Il costo di partecipazione è pari a 15euro, obbligatoria la prenotazione e green pass. Infotel: 348 334 2889 - info@lamasangiorgio.it.

Per chi lo desiderasse la serata continua con la cena conviviale prevista alle 20.30 al costo di 20 euro.

La manifestazione rientra nel progetto ‘Le 3 C, Cibo, Cottura e Cultura’ realizzato da Tirsomedia e inserito nella programmazione ‘Custodiamo la cultura in Puglia’ - Fondo Speciale per la Cultura ed il Patrimonio Culturale L.R. 40 art.15 comma 3 - Investiamo nel vostro futuro. Ed è realizzata con la collaborazione della masseria Lama San Giorgio e Team Puglia Danza Sportiva.

