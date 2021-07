3^ ed. Pasqualino Gourmet

Ecco a voi il programma delle otto serate ?????????? ???????, otto giorni di buona musica, otto giorni di gastronomia gourmet, otto giorni di buona birra artigianale pugliese.

? ?????? Non Sono Zero - Renato Zero tribute

? ?????? OPERA, Queen Tribute Band

? ?????? Tamburellisti di Torrepaduli - musica folcloristica pugliese

? ?????? Viviano Bagnardi Eventi Dj set- animazione

?? ?????? Baila zucchero - Zucchero tribute band

?? ?????? Cipurrid - musica popolare

?? ?????? Poohlover - Pooh tribute band

?? ?????? Viviano Bagnardi eventi Dj set- animazione

Evento in collaborazione con associazione italiana ristoratori di strada

3^ edizione ?????????? ???????

Dal ? al ?? ?????? ????

Villa Donnaloja (Chiesa Sant'Antonio)- ALBEROBELLO.

Open ore 10:00, start live music ore 20:00

