Una mostra omaggio per la Giornata contro la violenza sulle donne

A Conversano In occasione della giornata della violenza sulle donne del 30 Novembre 2021 presso la sede di Eventi.com in via Porta Antica della Città, 17/19 a Conversano (BA)verrà donata una tela del Maestro Antonio Pignatelli, una tempera di cm 50 x 70,

Un ringraziamento alla Città di Conversano, un omaggio con un quadro esposto in galleria nelle massima autorità il Primo Cittadino il Sig. Sindaco Avv. Giuseppe Lovascio. Coi sarà la serata di chiusura della mostra personale in data 30/11/2021, nella sede della Eventi.com

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...