Love songs, musiche di Piaf, Tenco, Gershwin e Jobim a Palazzo Pesce

Sabato 30 ottobre 2021 alle ore 20.00 (I set) e 21.30 (II set) a Palazzo Pesce sono di scena le “Love Songs” insieme alla voce di Lisa Manosperti e al pianoforte di Andrea Gargiulo.



Un concerto in Puglia che racconta il re dei sentimenti in tutte le sue facce: amore appassionato, amore folle, amore ebbro, amore disperato. E in tutte le declinazioni in musica dei più grandi autori: Maria Pia De Vito & Huw Warren, George Gershwin, Luigi Tenco, Edith Piaf, Joe Cocker e tanti altri rivivranno nell’interpretazione di Lisa Manosperti, laurea in Canto e Musica jazz al Conservatorio Piccinni di Bari con il massimo dei voti, un perfezionamento mirato a conoscere la voce anche come strumento anatomico, una carriera internazionale al fianco di artisti come Charlie Hoellering, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso e Bobby Mc Ferrin, e inserita dalla rivista «Jazzit» tra le migliori dieci cantanti jazz italiane, e di Andrea Gargiulo, napoletano ma barese di adozione, musicista eclettico diviso fra jazz, musica corale e direzione di coro, definito “folletto dei tasti bianconeri, incline, come pochi, a spaziare nell’universo musicale” e “pianista di cultura afroamericana a cui si aggiunge la componente melodica insita nella sua natura napoletana e mediterranea”.



Una serata travolgente fra sentimenti impetuosi, melodie immortali e il pathos di un duo di musicisti fuori dagli schemi.

