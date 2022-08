Sotto il cielo delle periferie, Yellow Jackets, James Senese, Radiodervish, Gianni Ciardo e la proiezione 'Lacapagira'

Con il finanziamento del Ministero della Cultura il Comune di Bari ha dato vita al bando “Le due Bari”, un importante intervento culturale nelle periferie del Capoluogo. Il progetto mira a ricucire il rapporto di questi territori con il resto della città attraverso un lungo calendario di spettacoli, laboratori ed esperimenti socio culturali. “Sotto il cielo delle periferie” è una delle costole di questo progetto che propone un fitto calendario di appuntamenti nel mese di agosto tra i quartieri di Japigia, Torre a Mare e Mungivacca. L’idea è quella di costruire una valida alternativa allo svuotamento della città nel mese di agosto, con spettacoli a ingresso libero per tutti i gusti e per tutte le generazioni.



“Sotto il cielo delle periferie” parte dall’Anfiteatro della Pace dell’Ipercoop Mongolfiera di Japigia con 4 varie e intense serate. Ad aprire la manifestazione, venerdì 12 agosto, saranno gli Yellow Jackets del grande Bob Mintzer, la storica formazione americana simbolo vivente della fusion. Il giorno dopo, sabato 13, sarà di scena il grande James Senese, storico interprete di quel blues “made in Napoli” di cui è stato il profeta e il divulgatore insieme a Pino Daniele ed Eduardo Bennato. Un gradito ritorno a Bari, domenica 14, sarà quello dei Radiodervish, mentre lunedì 15 sarà sullo stesso palco ci sarà Gianni Ciardo con il suo ultimo lavoro su Dante, cui seguirà dalla proiezione del “Lacapagira”, film cult di Alessandro Piva, e del dj set di Dj Ciccio.



La manifestazione prosegue con altri due altri due giorni di spettacoli che si terranno nella piazza della Torre di Bari-Torre a Mare. L’attore e regista Vito Signorile, martedì 16, sarà in scena con il suo “Ragù”, seguirà la prima produzione della rassegna “Sotto il cielo delle periferie”. Il gruppo barese dei Radicanto suonerà con il polistrumentista africano Gabin Dabirè, si tratta di un’anteprima assoluta di un interessante incrocio tra la cultura popolare pugliese e i suoni archetipici dell’Africa. Il giorno dopo, mercoledì 17, torna di scena Napoli con la Nuova Compagnia di Canto Popolare. Un gruppo che da oltre 50 anni ci racconta con i suoni e le parole, le radici profondamente letterarie della musica napoletana.

“Sotto il cielo delle periferie”, infine, si traferirà per tre giorni nel Parco Princigalli del quartiere Bari-Mungivacca. Per due giorni, venerdì 26 e sabato 27, il quartiere sarà attraversato dai suoni di Carnival Hill, due giornate di grande happening che richiamano uno dei più grandi carnevali d’Occidente: il carnevale che si svolge a Londra nel quartiere di Notting Hill. Divenuto un evento simbolo dell’integrazione tra culture ed esseri umani, nel quartiere di Mungivacca oltre 30 maschere e tanti musicisti rappresenteranno in musica e animazione i temi dell’integrazione. Il finale di “Sotto il cielo delle periferie” si chiuderà, domenica 28, con “L’anno che verrà”, un omaggio a Lucio Dalla, con la voce di Beppe Servillo e la musica di due grandi musicisti argentini Javier Girotto e Natalio Mangalavite.



All’interno della rassegna sarà dedicato uno spazio importante per due esperimenti socio culturali. Il gruppo italo africano dei Tukurù alle prese con l’associazione impegnata nel sociale Semidivita, con un progetto sul territorio di Japigia che avrà alla fine una dimensione dal vivo sul palco di Torre a Mare. Il pianista compositore Mattia Vlad Morleo, con un ensemble di 11 musicisti, sarà protagonista di un esperimento dove la musica si incontrerà con le tematiche ambientali delle Associazioni del territorio. Gli spettacoli sono tutti ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.