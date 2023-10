Al Teatro Kismet lo spettacolo '4000 miglia' inaugura la Stagione 'Bagliori'

Un incontro inaspettato tra due generazioni, simbolo del prendersi cura reciproco, inaugura la Stagione 2023.24 ‘Bagliori’ al Teatro Kismet di Bari, curata da Teresa Ludovico. Sabato 21 ottobre alle ore 21 e domenica 22 ottobre alle ore 18 sul palcoscenico dell’Opificio per la arti di Bari arriva 4000 miglia, dalla commedia di Amy Herzog messa in scena per la prima volta nel 2011 dal Lincoln Center Theater di New York.

Un testo coinciso e avvincente, che si svolge tutto nella casa di Vera, la nonna novantenne interpretata da Lucia Zotti, e che intreccia destini, sguardi sul mondo e desideri in una prospettiva intergenerazionale. Già, perché Vera è una comunista d’altri tempi mentre Leo, il nipote interpretato da Alessio Zirulia, è un giovane progressista del XXI secolo, ecologista, forse woke, ma completamente a digiuno di teorie politiche novecentesche.

Ne nasce una narrazione senza retorica sul tema del prendersi cura reciproco: l'autrice adotta una scrittura delicata e al tempo stesso ironica che, pur nella forma della commedia, ha il peso specifico di un romanzo di formazione. 4000 miglia inaugura inoltre l’Omaggio a Lucia Zotti, poliedrica artista tra le fondatrici storiche del Kismet, con quattro spettacoli per tutte le età (4000 miglia, Quanto basta, il gatto e gli stivali, Ahia!) a cui si potrà assistere con un biglietto al prezzo speciale di 35 euro.

Il Teatro Kismet si presenta ora ulteriormente migliorato, un teatro green con una maggiore attenzione all’ambiente. Dopo i lavori di ristrutturazione dell’immobile degli ultimi anni che hanno trasformato lo spazio e reso tra i più bei teatri a livello europeo, si è puntato a migliorare gli impianti di climatizzazione e a dotarsi di un impianto fotovoltaico grazie ai fondi del PNRR sull’efficientamento energetico (secondo progetto in tutta Italia). Inoltre si è provveduto a rendere più confortevoli le sedute in platea e a dotarsi di un’area parcheggio per gli spettatori.

Sabato 21 ottobre il foyer ospiterà lo stand dell’associazione culturale Un panda sulla luna, che gestisce anche una libreria a Terlizzi: uno spazio dove gli spettatori potranno acquistare e ricevere consigli sul prossimo libro da leggere.

La Stagione ‘Bagliori’ del Teatro Kismet è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.

I biglietti della Stagione serale 2023.24 ‘Bagliori’ partono da un prezzo di 14 euro, disponibili al botteghino del Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket. Il botteghino è attivo dal martedì al venerdì ore 10 – 12.30 | 17 – 19 e due ore prima dello spettacolo. Previsti anche abbonamenti alla Stagione serale e a combinazioni di spettacoli a prezzi agevolati.

Per informazioni si può chiamare il botteghino del Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) al numero 335 805 22 11. La Stagione completa è disponibile sul sito www.teatridibari.it .