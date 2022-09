4passi a 4zampe all’alba

Fare 4passi all’alba è un’esperienza emozionante che inizia nel cuore della notte, quando ancora tutto è buio. Un’escursione mattutina rappresenta l’occasione giusta per scoprire la natura in maniera più autentica possibile.

A quell’ora del giorno c’è un silenzio sorprendente, si va pian pian camminando verso il sole.

Si percorrono sentieri a un ritmo costante, in modo da non perdere neanche un istante di quel meraviglioso momento in cui i primi raggi di sole spuntano e brillano da dietro gli alberi.

Basterebbe soltanto questo momento a premiare i più mattinieri, momento in cui cambio di rosa, arancione e rosso rende il momento davvero magico.

Una mattinata, organizzata da 4zampechepassione, solo per noi e per il nostro cane in un ambiente confortevole per entrambi, accompagnati da una figura esperta che può aiutarci a entrare in sintonia con quello che ci circonda.

I nostri amici a 4zampe godranno della possibilità di stare in un contesto di gruppo, affinando e migliorando la comunicazione fra soggetti diversi. Avranno anche la possibilità di giocare tra di loro o dedicarsi a ciò che più amano, come seguire le piste olfattive per esempio. Il tutto sempre sotto la guida dell’educatore cinofilo che ne vaglierà le reazioni e ne misurerà gli atteggiamenti, in modo che ogni cane non diventi un problema per l’altro o per le persone che si potranno incontrare durante le passeggiate.

Durante le passeggiate i proprietari avranno la possibilità di scoprire e conoscere luoghi interessanti, incontrare persone nuove, ritrovare e rafforzare il legame con l’ambiente e con il proprio compagno a quattro zampe.

Lungo il percorso effettueremo una piccola pausa caffè offerta dall’Educatore Cinofilo organizzatore dell’evento.



“Passeggiare nel bosco ha numerosi effetti positivi, riscopriamo il potere terapeutico degli alberi e i suoi benefici per la nostra salute, camminando nel bosco.

Siamo parte della natura e camminare nel bosco, o in una foresta, ci fa stare bene. Nel bosco siamo sommersi dagli aromi e dai profumi. I nostri sensi percepiscono numerose sostanze olfattive presenti nell’aria. I profumi del bosco abbassano la pressione, ci calmano, ci ricordano un’ambiente familiare, quello in cui hanno vissuto per milioni di anni i nostri antenati.”



Prenotazione obbligatoriaÂ



Cassano delle Murge (Ba)

25 Settembre 2022



Per info costi e prenotazioni contattare Danilo Spagnulo - Educatore Cinofilo Csen 3492634715 (anche solo whatsapp)